Icon

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو Icon تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج Icon وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية Icon تركي آل الشيخ: يوم التأسيس مناسبة وطنية لإبراز الهوية السعودية Icon السيسي يهنئ الملك سلمان وولي العهد Icon الرئيس التونسي يقيل ثاني وزير خلال أقل من شهر Icon شفاء مريض ثالث من الإيدز Icon القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وفولاد Icon رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد Icon وظائف إدارية شاغرة في العليان القابضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة إريكسون

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة إريكسون
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Ericsson

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس دعم الحزم: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– مدير برنامج تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، علوم الكمبيوتر).

– أخصائي أول اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي
السعودية اليوم

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج...

السعودية اليوم
تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب في منازلهم
السعودية اليوم

تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب...

السعودية اليوم
مراد باتنا مطلب النصراويين
الرياضة

مراد باتنا مطلب النصراويين

الرياضة
تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن
الرياضة

تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري...

الرياضة
جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم
السعودية اليوم

جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم

السعودية اليوم
وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا
العالم

وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في...

العالم
تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية
آخر الاخبار

تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

آخر الاخبار
جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي ستانيكي
مشاهير

جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي...

مشاهير