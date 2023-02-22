وظائف شاغرة لدى شركة إريكسون

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أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس دعم الحزم: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.
– مدير برنامج تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، علوم الكمبيوتر).
– أخصائي أول اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)