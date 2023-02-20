سجين أمريكي يفقأ عينيه ويأكلهما الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية السلمي: استضافتنا للأحداث الرياضية تُبرز معالم السعودية الشؤون الإسلامية تبدأ توظيف المتقدمين على وظائف الدعاة والمراقبين وظائف شاغرة بفروع العليان القابضة إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة الهلال يستهدف التأهل الآسيوي التاسع وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.4 مليارات ريال لقطات للدمار الواسع في البرازيل بسبب الأمطار والفيضانات
أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة الحفر العربية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– كهربائي.
– ميكانيكي.
– مشغل آلات/ رافعة (عدد وظيفتين).
– فني تكييف.
– مدير العمليات/ الحفارات.
– مسؤول السلامة.
وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)