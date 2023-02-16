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وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مبيعات (جدة).

– مطور نظم (الخبر).

– مسؤول منشأة/ السلامة (الخبر).

– منسق الصيانة (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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