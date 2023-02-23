وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في 3 مدن

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من رابغ، والشقيق، والشعيبة.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل ميداني/ محطة تحلية التناضح العكسي (عدد 3 وظائف/ رابغ).

– مهندس مناوب (عدد وظيفتين/ رابغ).

– مشغل غرفة التحكم (عدد 3 وظائف/ الشقيق، ورابغ).

– فني ميكانيكي (الشعيبة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 إبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)