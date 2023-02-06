وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
وأبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل المكتب التنفيذي (الرياض).
– سائق قطار (جدة).
– باحث قانوني أول (الدمام).
وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 فبراير 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)