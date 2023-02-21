Icon

السعودية تُودع مليار دولار وديعة بحساب البنك المركزي اليمني Icon النصر يرفض التفريط في نجمه من أجل مارسيلو Icon وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية Icon استهداف قناة عراقية بقنبلة يدوية بسبب حلقة المحتوى الهابط Icon ضبط شخصين في الرياض تشاجرا على أفضلية السير Icon تحت رعاية ولي العهد.. إطلاق كأس العلا للهجن بحوائز أكثر من 80 مليون ريال Icon وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي Icon سمكة ضخمة تنتقم من صائدها بطريقتها الخاصة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة مارس 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بنمو صادرات الخام الروسي

انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بنمو صادرات الخام الروسي

– بائع (عدد 5 وظائف/ الرياض، وجدة، والخبر).

– مهندس مدني (الخبر).

– منسق التسويق (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن
السعودية اليوم

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر...

السعودية اليوم
نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية
الرياضة

نابولي يعبر سبيزيا بثلاثية

الرياضة
فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في...

الرياضة
لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه
السعودية اليوم

لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل...

السعودية اليوم
وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا المدمر
العالم

وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا...

العالم
الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية
الرياضة

الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق...

الرياضة
وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في شركة معادن

وظائف
الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23
السعودية اليوم

الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب...

السعودية اليوم