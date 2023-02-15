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وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمعارض التابعة لها في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة بن شيهون

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مصمم جرافيك.

– محاسب تحصيل.

– بائع متجر.

– ممثل مبيعات.

– منسق التسويق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 15 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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