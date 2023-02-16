وظائف شاغرة لدى محطة بوابة البحر الأحمر

أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف محطة البحر الأحمر

وأبرزت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور تكامل/ تطبيقات: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات.

– منسق مراقبة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– فني ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)