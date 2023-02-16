وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز التعليم الإلكتروني

وأبرز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة التسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي شهادات احترافية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة المشاريع، الحاسب الآلي، تقنيات التعليم، التعليم الإلكتروني، التصميم التعليم).

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)