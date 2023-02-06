وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

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أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.
وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس تطوير الأعمال.
– مدير مبيعات أول.
– منسق قانوني.
– مسؤول اللوجستيات.
– مشرف الاقتصاديات.
– مدير أول الاقتصاديات.
– رئيس تكنولوجيا الخصوصية والابتكار.
– أخصائي أول إدارة المشاريع.
– مدير تخطيط المرونة.
وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)