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وظائف شاغرة لدى هيئة الملكية الفكرية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى هيئة الملكية الفكرية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الملكية الفكرية

وأبرزت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل قانوني أول: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

– محلل معلومات الملكية الفكرية: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس قسم تجربة العملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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