وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والظهران، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف خلية التدريب على حمل الأسلحة (الطائف).
– مشرف فني كهربائي/ المعدات الأرضية (الطائف).
– رئيس إدارة مشروع الحوكمة والضمان (الرياض).
– مسؤول دعم تدريب الزوارق (الظهران).
– مدرب/ فني مكافحة الحرائق (الدمام).
– مدرب مدفعي (الدمام).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 2 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)