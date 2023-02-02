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وظائف شاغرة للجنسين في أمانة جدة

2023-02-02 الساعة 4:08
وظائف شاغرة للجنسين في أمانة جدة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت أمانة محافظة جدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف أمانة جدة

وبيّنت الأمانة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس مدني مساعد (عدد وظيفتين/ للجنسين).

– مهندس تخطيط مساعد (عدد وظيفتين/ للجنسين).

– فني دعم مساعد (للجنسين).

– محامي مساعد (للجنسين).

– مهندس مساحة مساعد (للجنسين).

– مهندس بيئة مساعد (للجنسين).

– مهندس تنسيق مواقع مساعد (للجنسين).

– مصمم جرافيكس (للنساء).

– باحث تطوير موارد بشرية مساعد (للنساء).

– مهندس معماري مساعد (للنساء).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الأمانة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر منظومة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 16 رجب 1444هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 20 رجب 1444هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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