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وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي

2023-02-02 الساعة 7:25
وظائف شاغرة للجنسين في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير المالية وإدارة الاستشارات: شهادة الماجستير في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير العمليات القانونية: شهادة الماجستير في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي إعادة التأمين: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال، التجارة، التأمين).

– مدقق داخلي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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