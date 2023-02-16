وظائف شاغرة للجنسين في جامعة جازان

أعلنت جامعة جازان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين، والمشغولة بغير السعوديين، على رتبة (معيد، محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، وترغب الجامعة في شغلها عن طريق التعاقد مع الكفاءات الوطنية المؤهلة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من كليات الجامعة في مدينة جازان وعدد من المحافظات.

شروط وظائف جامعة جازان

وأبرزت جامعة جازان، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– يلزم أن يشتمل الطلب (المقدم من خلال الموقع الإلكتروني) على كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.

– سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني عن واقع المعلومات على الوثائق الرسمية، ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية ذلك.

– لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة أكاديمية (التقديم على قسم واحد وكلية واحدة فقط) ويستبعد جميع الطلبات التي يتم فيها التكرار.

– على المتقدم الاطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم.

– التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًّا.

– سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة جازان، أنَّ التقديم سيكون مُتاحٌ من خلال بوابة التوظيف بموقع الجامعة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1444/08/06هـ؛ ولغاية يوم السبت الموافق 1444/08/19هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط وتخصصات الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)