وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مراقبة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).
– سكرتير مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، المالية، المحاسبة، الإدارة)، أو ما يعادلها.
– أخصائي أول ضمان جودة العلامة الخاصة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، الصيدلة).
– مدير المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)