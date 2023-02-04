وظائف شاغرة للجنسين لدى طيران أديل

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مطور أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، هندسة البرمجيات)، أو ما يعادلها.
– مدير أنظمة أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
– مهندس دعم أنظمة تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).
– أخصائي مراقبة الوثائق: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (سلامة الطيران، الطيران).
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)