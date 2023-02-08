Icon

تبرعات إغاثة الشعبين السوري والتركي وصلت 40 مليون ريال Icon وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية Icon وظائف شاغرة بفروع النهدي في 3 مدن Icon تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة Icon لا يمكن التنبؤ بالزلازل وتطبيق كود البناء يحمي المباني Icon شرط ليونيل ميسي للعودة إلى برشلونة Icon إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال Icon انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا Icon كولر يحلم بالفوز الأول أمام ريال مدريد Icon أنشيلوتي يستبعد نجم الريال ضد الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية

2023-02-08 الساعة 7:58
وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية

Img

عصابة سرقة المركبات والسطو على المنازل في قبضة شرطة الرياض

– طبيب عام (عدد وظيفتين).

– محلل المناقصات والعقود.

– استشاري أشعة.

– وكيل مركز الاتصال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...
السعودية اليوم

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...

السعودية اليوم
نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...
غرائب

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...

غرائب
فشل أول مهمة فضائية بريطانية
تكنولوجيا

فشل أول مهمة فضائية بريطانية

تكنولوجيا
نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...
الرياضة

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...

الرياضة
لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران
العالم

لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران

العالم
الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...

السعودية اليوم
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...
السعودية اليوم

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...

السعودية اليوم
إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة
السعودية اليوم

إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

السعودية اليوم