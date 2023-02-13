قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل وظائف شاغرة بفروع شركة الرقيب وزير العدل: الحياد والتجرد والموضوعية من أهم صفات القانوني المملكة أول من قدمت المساعدات لمنكوبي سوريا وظائف فنية شاغرة في مجموعة التركي رصد كوكبي الزهرة والمشتري في سماء السعودية التجارة تدعو المنشآت لإصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس إلكترونيًا طفل سوري يتطوع مُترجمًا لفريق الإغاثة السعودي في تركيا إعلان نتائج القبول النهائي على وظائف الأمن الدبلوماسي إطلاق منتج الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام
أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في عدة مدن.
وأبرزت مجموعة التركي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني كهربائي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– فني التدفئة والتهوية وتكييف الهواء: شهادة الدبلوم في تخصص التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)