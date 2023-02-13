وظائف فنية شاغرة في مجموعة التركي

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في عدة مدن.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني كهربائي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– فني التدفئة والتهوية وتكييف الهواء: شهادة الدبلوم في تخصص التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)