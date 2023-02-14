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وظائف فنية وإدارية شاغرة في مجموعة الراشد

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
وظائف فنية وإدارية شاغرة في مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل مخرطة/ ميكانيكي (عدد وظيفتين/ الدمام).

– أخصائي تقنية المعلومات/ تخطيط الموارد (الدمام).

– مسؤول إصدار تصاريح العمل (الرياض).

– موظف استقبال (عدد وظيفتين/ الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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