وظائف لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف (حراسات أمنية) للثانوية فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– حارس أمن.
– أن يكون المرشح سعودياً.
– شهادة الثانوية العامة.
– المهارات والخبرة المطلوبة حارس أمن.
– تم تخصيص منطقة للأمن لضمان حماية وحماية موظفي المستشفى والمرضى والزوار، وكذلك الممتلكات والمعدات. حارس الأمن، يتحكم ويراقب الدخول والخروج من مباني المستشفيات، ومراقبة أنظمة الإنذار المعتمدة بحالات الطوارئ وأنظمة إنذار الحريق حسب الحاجة.
من ضمن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية:
– يضمن من خلال عمله بشكل مباشر أو غير مباشر توفير جودة عالية من الأمن والحماية والتفهم لكل شخص يحتاج الخدمة.
– فحص المباني في المنطقة المخصصة للأمن وفحص الأبواب والنوافذ والأضواء والمعدات.
– الإبلاغ عن سلوك غير منظم أو مشبوه للمريض والزائر والموظفين وغيرهم.
– يراقب طفايات الحريق وأجهزة السلامة الأخرى واللافتات للتأكد من صحتها.
– الإبلاغ عن الأضواء المتروكة في المباني ، وتشغيل وإطفاء الأضواء الخارجية حسب التوجيهات.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا
خالد مفرح عتقاء الزيني الرشيدي
المعهد صناعه الثانوي دبلوم الميكانيكا