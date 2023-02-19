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وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز السعودية BAE SYSTEMS

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز السعودية BAE SYSTEMS
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • فني صيانة المحرك النفاث.
  • كبير مهندسي البنية التحتية الرصاص.
  • تكنولوجيا صيانة أنظمة إلكترونيات الطيران.
  • مهندس أول للدعم الفني – ISE.
  • فني دعم تكنولوجيا المعلومات.
  • تايفون المشرف الميكانيكي.
  • مشرف أول لتصنيع تايفون.
  • محاسب رواتب.
  • مدير سلامة المنتج.
  •  أخصائي الوسائط المتعددة.
  • مدير سلامة المنتج.
  • أخصائي طاقم جوي.
  • والمزيد… 

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:رابط التقديم – (اضغط هنا).

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