وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز السعودية BAE SYSTEMS

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن بالمملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: