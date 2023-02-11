وظائف لدى شركة ياسرف للعمل في محافظة ينبع الصناعية

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: