وظائف للجنسين لدى شركة أوقاف للاستثمار 

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أعلنت شركة أوقاف للاستثمار (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التسجيل (رجال / نساء) في برنامج (التدريب التعاوني) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– إدارة الأعمال.
– المحاسبة.
– المالية.
– الإدارة العامة.
– الموارد البشرية.
– أو ما يعادلها.
1- طالب في المرحلة الجامعية في التخصصات الموضحة أعلاه.
2- معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 5) أو (2.8 من 4).
3- مسجل حالياً كطالب جامعي (لم يتخرج بعد).
– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا