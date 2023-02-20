وظائف للجنسين لدى شركة أوقاف للاستثمار 

أعلنت شركة أوقاف للاستثمار (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التسجيل (رجال / نساء) في برنامج (التدريب التعاوني) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– المحاسبة.

– المالية.

– الإدارة العامة.

– الموارد البشرية.

– أو ما يعادلها.

الشروط العامة:

1- طالب في المرحلة الجامعية في التخصصات الموضحة أعلاه.

2- معدل تراكمي لا يقل عن (3.5 من 5) أو (2.8 من 4).

3- مسجل حالياً كطالب جامعي (لم يتخرج بعد).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/07/28هـ الموافق 2023/02/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا