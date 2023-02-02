Icon

مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف العبء عن الأسر والازدحام Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية Icon ترقية 1840 فردًا من منسوبي مكافحة المخدرات بمختلف الرتب Icon آلية حل النزاع بين المالك والجهة الحكومية المستأجرة Icon السديس: ربُّوا الأجيال على منهج الوسطية والاعتدال Icon مصر ترصد مكافأة مالية للنساء للحد من الإنجاب Icon الشباب يتصدر مؤقتًا بثنائية في ضمك Icon إطلاق خدمة ترخيص الإعلان العقاري Icon التعاون يُهدد تواجد الاتحاد بالمربع الذهبي في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
السعودية اليوم
حصاد اليوم

وظائف هندسية شاغرة بشركة الفنار

2023-02-02 الساعة 7:59
وظائف هندسية شاغرة بشركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
Img

معلومة هامة عليك معرفتها عن إطارات سيارتك

Img

ثنائية برايتون ضد ليفربول تصعد به لثمن نهائي كأس إنجلترا

– مهندس عمليات اللحام الصناعي.

– أخصائي تصميم هندسي.

– مساعد مهندس تصميم كهربائي.

– مهندس إنتاج/ جهد منخفض.

– مدير التطوير التقني.

– مهندس كهرباء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم
وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
آخر الاخبار

وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات

آخر الاخبار
الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...
الرياضة

الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...

الرياضة
مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...
الملك سلمان

مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...

الملك سلمان
السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...
السعودية اليوم

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...

السعودية اليوم
المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف
حصاد اليوم

المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف

حصاد اليوم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار
حصاد اليوم

طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار

حصاد اليوم