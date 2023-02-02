وظائف هندسية شاغرة بشركة الفنار

مختص: الدراسة عن بعد في رمضان ستخفف العبء عن الأسر والازدحام وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية ترقية 1840 فردًا من منسوبي مكافحة المخدرات بمختلف الرتب آلية حل النزاع بين المالك والجهة الحكومية المستأجرة السديس: ربُّوا الأجيال على منهج الوسطية والاعتدال مصر ترصد مكافأة مالية للنساء للحد من الإنجاب الشباب يتصدر مؤقتًا بثنائية في ضمك إطلاق خدمة ترخيص الإعلان العقاري التعاون يُهدد تواجد الاتحاد بالمربع الذهبي في دوري روشن
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس عمليات اللحام الصناعي.
– أخصائي تصميم هندسي.
– مساعد مهندس تصميم كهربائي.
– مهندس إنتاج/ جهد منخفض.
– مدير التطوير التقني.
– مهندس كهرباء.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)