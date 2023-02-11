وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– أخصائي أول المحاكاة/ البوليمرات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، ويفضل شهادة الماجستير.
– مهندس البناء/ مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)