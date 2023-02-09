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وظائف هندسية شاغرة في شركة ياسرف

2023-02-09 الساعة 5:17
وظائف هندسية شاغرة في شركة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس التآكل (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

– مهندس مشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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