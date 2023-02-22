وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة الفنار

محتال يحاول الاستيلاء على أموال مواطن من بنك شهير والأخير يكشفه إثارة أثناء سحب قرعة كأس السعودية تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز قصة مصرية نجت من حبل المشنقة بعد ارتداء ملابس الإعدام القبض على قائدي مركبات وضعوا ملصقات تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية ارتفاع عدد ضحايا عملية نابلس إلى 11 شهيدًا خالد الفيصل في قصيدة يوم التأسيس: حنا أهل التوحيد مظهر ومعنى مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته مشهد صادم لديدان تتحرك داخل آيس كريم
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس تخطيط المواد.
– أخصائي توظيف أول.
– مهندس مبيعات.
– أخصائي حسابات الفروع.
– مهندس أول تصميم الطاقة المتجددة.
– موظف الاستقبال.
– مهندس ميكانيكي.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)