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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة الفنار

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تخطيط المواد.

– أخصائي توظيف أول.

– مهندس مبيعات.

– أخصائي حسابات الفروع.

– مهندس أول تصميم الطاقة المتجددة.

– موظف الاستقبال.

– مهندس ميكانيكي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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