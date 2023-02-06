وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة ياسرف

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس أجهزة/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (مراقبة الأجهزة، أو الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.
– محلل الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)