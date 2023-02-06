وظائف هندسية وإدارية شاغرة في BAE SYSTEMS

اتفاقية لتطوير البنية التحتية الرقمية بين داون تاون ووزارة الاتصالات 3 أهداف قاتلة بدوري روشن هذا الموسم ليب 2023 يستعرض أحدث حلول البنية التحتية لأنظمة المدفوعات نائب جمهوري : المنطاد الصيني أسقط هيبة أمريكا نتائج العرب ضد الفرق البرازيلية في مونديال الأندية والد الإعلامي عبدالله التمياط في ذمة الله الداخلية تستعرض خدماتها الإلكترونية وإنجازاتها في ليب 23 حقيقة فسخ يوفنتوس عقد بوغبا شراكة استراتيجية بين أرامكو وزوم وظائف شاغرة في مركز التعليم الإلكتروني
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف ميكانيكي/ التايفون (الطائف).
– مشرف أول تصنيع/ التايفون (الطائف).
– محاسب رواتب (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 20 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)