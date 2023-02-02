وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى بنده

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والشرقية.

تفاصيل وظائف بنده

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس الصيانة الميكانيكية (جدة).

– رئيس الصيانة الكهربائية (جدة).

– مدير أول عمليات الصيانة (جدة).

– مسؤول التحقيقات (جدة).

– رئيس الصيانة المدنية (جدة).

– مشرف التحقيقات (الشرقية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)