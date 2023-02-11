وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سيركو خبير توقع زلزال تركيا يحذر من هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي تعليم الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الـ9 صباحًا الصحة: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 الجماهير تساند الهلال أمام ريال مدريد إنقاذ شخص قضى أكثر من 130 ساعة تحت الأنقاض في تركيا كلية الأمير سلطان تعلن موعد فتح باب القبول فلامينغو يُحرز هدفين في الأهلي خلال 10 دقائق مهارة أحمد عبدالقادر تمنح الهدف الثاني لـ الأهلي
أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس الجودة والصحة والسلامة والبيئة.
– مدير الجودة.
– مدير أنظمة التنقل.
– مهندس أول دعم تقنية المعلومات.
– محلل مالي.
– مدير العقود.
– رئيس العمليات والصيانة.
وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)