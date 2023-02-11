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وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سيركو

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سيركو
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف Serco

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– مدير الجودة.

– مدير أنظمة التنقل.

– مهندس أول دعم تقنية المعلومات.

– محلل مالي.

– مدير العقود.

– رئيس العمليات والصيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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