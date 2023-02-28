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وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة لدى الفنار

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة لدى الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صيانة ميكانيكية.

– مهندس إنتاج.

– مساعد الاختبار والتكليف.

– مدير البناء.

– مساح.

– مهندس مدني.

– مصمم منتجات.

– أخصائي عمليات الموارد البشرية.

– مهندس أول خدمات العملاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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