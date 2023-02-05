وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

توفي الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال برويز مشرف في مستشفى بدبي، اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض.

الوفاة في دبي

وأفادت وكالة “إيه.إن.آي” نقلًا عن موقع جيو نيوز الباكستاني بوفاة قائد القوات المسلحة الباكستانية الأسبق برويز مشرف في المستشفى الأمريكي في دبي، وكان الجنرال برويز مشرف قام بانقلاب عسكري على حكم نواز شریف في ١٩٩٩ ليصبح فيما بعد رئيسًا للبلاد.

وقال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في تغريدة له عبر تويتر اليوم: “توفي الرئيس برويز مشرف في دبي، بعد أن تم إدخاله إلى المستشفى الأمريكي بدبي. وأضاف: رجل عظيم ووطني كان لي الشرف أن أكون صديقه، الله يرحمه”.

مسيرته السياسية

وبرويز مشرف هو سياسي باكستاني وجنرال متقاعد من الجيش برتبة 4 نجوم وكان الرئيس العاشر لباكستان من عام 2001 حتى قدم استقالته، لتجنب الإقالة في عام 2008. وهو أول حاكم عسكري يقدم للمحاكمة في باكستان بسبب نقضه دستور البلاد.

وتولى مشرف السلطة في انقلاب غير دموي في تشرين الأوّل/أكتوبر 1999 ونصّب نفسه رئيسًا في حزيران/يونيو 2001.

وفي 2002، أضفى القضاء شرعيّة على انقلابه وثبّته البرلمان المنتخب حديثا رئيسا بعد فوزه في استفتاء مثير للجدل على تمديد فترة ولايته لخمس سنوات، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

3 محاولات اغتيال

كما نجا من ثلاث محاولات اغتيال دبرها تنظيم القاعدة خلال سنواته التسع في السلطة.

ولم يواجه حكمه تحديات خطرة إلا بعد أن حاول إقالة رئيس المحكمة العليا في آذار/مارس 2007، ما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد وأشهرًا من الاضطرابات التي أدت إلى فرض حال الطوارئ.