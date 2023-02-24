وفاة الفنان السوري شادي زيدان عن عمر ناهز الـ 48 عامًا

توفي اليوم الجمعة، الفنان السوري شادي زيدان، عن عمر ناهز الـ 48 عاما، ذلك على إثر إصابته بجلطة دماغية، حسبما أعلنت قناة العربية.

كما أعلنت الفنانة غفران ديروان خبر الوفاة عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: الله يرحمك يا أستاذ شادي ويجعل مثواك الجنة، آلمنا رحيلك، والله يصبر عيلتك يا رب، عزائي الكبير لوالدتك وللاستاذ أيمن زيدان والأستاذ وائل والعائلة جميعا، السلام لروح الفنان شادي زيدان.

أزمة صحية

وتعرض الفنان شادي شقيق النجم السوري أيمن زيدان، خلال الأيام الماضية لأزمة صحية طارئة نقل على إثرها لأحد المستشفيات، وذلك أثناء تصويره لأحد الأعمال الدرامية لشهر رمضان 2023.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة شكران مرتجي، صورة شادي زيدان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: تعرض الفنان شادي زيدان لوعكة صحية.. شادي يا شادي يا كفو يا أخي يا قبضاي يا أبو عزمي قوم ولو يلا بنحبك كلنا هون وهونيك بكل الكون وعم ندعيلك تقوم بالسلامة همتك بها الكم يوم وطول العمر ورح تضل إن شاء الله شادي.. سلامة قلبك، يلا شادي بدنا نكمل شغلنا لسوريا وأهلها ‏بالشفاء العاجل، ‏دعواتكم دعواتكم دعواتكم لعلها ساعة إستجابة.

شادي زيدان

شادي زيدان هو من مواليد عام 1974 وشقيق الممثل أيمن زيدان، وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية منها: مسلسل طيور الشوك، ومسلسل عائد إلى حيفا، ومسلسل هولاكو، وتميز في دوره في مسلسل بيت جدي، وغيرها من الأعمال الفنية.