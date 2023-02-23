التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد والرائد سعيد الربيعي يتحسر بعد مباراة الدحيل ضد الشباب وفاة امرأة كل دقيقتين أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة لقطات مبهجة بعدسة “المواطن” لاحتفالات بوليفارد الرياض بيوم التأسيس جماهير الليث تهاجم أحد المحترفين بعد مباراة الشباب والدحيل مسيرات عسكرية مبهرة في الدرعية احتفالًا بـ يوم التأسيس تراجع أسعار الأراضي السكنية في حي قرطبة بالرياض هزة بقوة 4.8 ريختر تضرب الحدود التركية السورية شعر بها سكان لبنان العضلة الخلفية تحرم النصر من تاليسكا لـ 4 أسابيع وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
أفاد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بأن امرأة تموت كل دقيقتين أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة.
وسلّط التقرير الذى نشره مكتب الأمم المتحدة في جنيف على موقعه الرسمي اليوم الخميس- الضوء على الانتكاسات التي تشهدها صحة الأمهات في أجزاء كثيرة من العالم، التي ساهمت بدورها في الوصول إلى النتيجة المقلقة للتقرير بشأن وفيات الأمهات أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة.
وذكر التقرير أن العالم سجل 223 حالة وفاة بين الأمهات أثناء أو بعد الولادة مباشرة من بين كل 100 ألف حالة ولادة في عام 2020.
وحذرت الصحة العالمية من أن حياة أكثر من مليون امرأة أخرى قد تكون معرّضة للخطر بحلول عام 2030، ما لم يتم إحراز تقدم في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما الهدف رقم 3، المتعلق بخفض معدل وفيات الأمومة في العالم إلى أقل من 70 وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة، رغم ارتفاع هذا المعدل في أي بلد إلى ضعف معدله على الصعيد العالمي، بحسب منظمة الصحة العالمية.
وفى هذا الصدد، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: إن الحمل لا يزال يمثل “تجربة خطرة بشكل مأساوي” لملايين النساء حول العالم ممن يفتقدن إلى الوصول لرعاية صحية عالية الجودة.
كما سلّط جيبريسوس الضوء على التفاوتات الصارخة في الوصول إلى الرعاية الصحية في العديد من المناطق والحاجة الملحة لضمان حصول كل امرأة وفتاة على الخدمات الصحية الحيوية قبل الولادة وأثنائها وبعدها وإمكان ممارسة حقوقهن الإنجابية بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على الحاجة المتزايدة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لإظهار مدى تأثير حالات الطوارئ الصحية العالمية على معدل وفيات الأمومة، مع خروج العالم ببطء من تداعيات وباء “كورونا” الذى سلط الضوء على خطورة الإصابة بالفيروس أثناء الحمل.