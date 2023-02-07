وفاة حارس مالاتيا سبور بسبب زلزال تركيا

أعلن نادي مالاتيا سبور التركي قبل قليل، وفاة حارسه التركي أحمد أيوب تركسلان متأثرًا بجراحه التي تعرض لها بسبب زلزال تركيا المدمر الذي أصاب جنوب البلاد فجر الأمس الاثنين.

Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Seni unutmayacağız güzel insan.😢 pic.twitter.com/15yjH9Sa1H — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) February 7, 2023

وقال النادي عبر حسابه في “تويتر” : ” حارسنا أحمد أيوب خسر حياته في الزلزال، أرقد في سلام أيها الإنسان الجميل، لن ننساك”.

وكان الحارس الراحل صاحب الـ28 عامًا فارق الحياة بسبب الجروح التي تعرض لها إثر سقوط منزله جنوب تركيا متأثرًا بالزلزال الذي تعرضت له البلاد فجر أمس بقوة 7 ريختر.

وفي وقت سابق، تم إنقاذ لاعب كرة القدم، الغاني كريستيان أتسو، من تحت الأنقاض بعد أن ظل محاصرًا في أعقاب زلزال تركيا المدمر الذي ضرب البلاد وأودى بحياة 5000 شخص على الأقل.

زلزال تركيا

وكان اللاعب السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، 31 عامًا، موجودًا في منطقة كاهرمنمراس، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا، حيث يلعب حاليًا في نادي هاتاي سبور التركي.

وكانت أنباء تحدثت عن فقدان أتسو في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات والذي أسفر عن تدمير نحو ستة آلاف مبنى في عدة مدن تركية وسورية يوم أمس الاثنين.

ومع ذلك، أكدت عدة مصادر، اليوم الثلاثاء، على أنه مصاب لكنه على قيد الحياة، بحسب صحيفة Evening Standard البريطانية.

وقال نائب رئيس النادي مصطفى عزت: تم إنقاذ العديد من اللاعبين والمسؤولين من تحت الأنقاض، حيث تم إخراج اثنين من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني من تحت الأنقاض خلال عمليات الإنقاذ، وتم سحب كريستيان أتسو مصابًا، لكن مديرنا الرياضي، تانر سافوت، للأسف لا يزال تحت الأنقاض.