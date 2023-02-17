وفاة رضيع بعد يومين من نشر صورته على فيسبوك

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حزنًا بعد نشر سيدة مقطع فيديو كشفت فيه وفاة طفلها الرضيع بعد يومين من نشر صوره له وهو يضحك.

تفاصيل القصة

ووفقًا لمرتادي مواقع التواصل، فقد نشرت الأم مقطع فيديو عبر حسابها، تحذر فيه كل أم من نشر صور أطفالها على الإنترنت، مبينة أنها نشرت فيديو لطفلها، فمرض الطفل في اليوم التالي وتوفي يوم 25 ديسمبر بعد يومين من نشر صوره، بعد إصابته بقيء وإسهال فقط.

وأضافت الأم في معرض إجابتها على سؤال إحدى المتابعات عن سبب الوفاة، إنه لم يكن مصابًا بأي مرض وكان بصحة جيدة، وكتبت: كان صغيري قطعة من الجنة فعاد إليها.

وتابعت الأم: لحد يغلط غلطتي ما يتحمل أي شيء إني ماجنت أتوقع للحظة يصير بي هيج، أنا آسفة حمودي.

فيما علقت إحدى المتابعات بأن وفاته كانت قضاء وقدر ولم يكن لنشر صوره سببًا، وقال زهراء حسن: “هذا يومه لا أكثر ولا أقل”.

وتابعت روتا غدير: “الله يصبرك بس النشر إيه علاقته، هذا قدره وفشل تشخيصي من الأطباء اسمه خطأ طبي وليس حسد”.