Icon

إصابة مهند الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة Icon عبدالله السدحان وناصر القصبي في سوق الزل بالرياض Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر وتعادل الوحدة Icon تفاصيل مقتل فتاة عشرينية على يد شقيقها وعمها في مصر Icon مشجع يقتحم مرسول بارك كاد يتسبب في إصابة رونالدو Icon مواطنون يستضيفون سائحًا ألمانيًّا وزوجته بطريقة عفوية Icon تيك توك تخطط لتشييد مركزين للبيانات في أوروبا Icon المهباش: لدينا تمييز في التوظيف ضد البُدناء Icon الرائد يرتضي التعادل مع الوحدة Icon إنهاء خدمات 1800 مُعلّم وافد بالكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
أصيب بقيء وإسهال ثم توفي

وفاة رضيع بعد يومين من نشر صورته على فيسبوك

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
وفاة رضيع بعد يومين من نشر صورته على فيسبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حزنًا بعد نشر سيدة مقطع فيديو كشفت فيه وفاة طفلها الرضيع بعد يومين من نشر صوره له وهو يضحك.

قد يهمّك أيضاً
Img

لحظة إنقاذ امرأة حبستها عائلتها بزنزانة في المنزل 20 عامًا!

Img

موعد مباراتي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء

تفاصيل القصة

ووفقًا لمرتادي مواقع التواصل، فقد نشرت الأم مقطع فيديو عبر حسابها، تحذر فيه كل أم من نشر صور أطفالها على الإنترنت، مبينة أنها نشرت فيديو لطفلها، فمرض الطفل في اليوم التالي وتوفي يوم 25 ديسمبر بعد يومين من نشر صوره، بعد إصابته بقيء وإسهال فقط.

وأضافت الأم في معرض إجابتها على سؤال إحدى المتابعات عن سبب الوفاة، إنه لم يكن مصابًا بأي مرض وكان بصحة جيدة، وكتبت: كان صغيري قطعة من الجنة فعاد إليها.

وتابعت الأم: لحد يغلط غلطتي ما يتحمل أي شيء إني ماجنت أتوقع للحظة يصير بي هيج، أنا آسفة حمودي.

فيما علقت إحدى المتابعات بأن وفاته كانت قضاء وقدر ولم يكن لنشر صوره سببًا، وقال زهراء حسن: “هذا يومه لا أكثر ولا أقل”.

وتابعت روتا غدير: “الله يصبرك بس النشر إيه علاقته، هذا قدره وفشل تشخيصي من الأطباء اسمه خطأ طبي وليس حسد”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب