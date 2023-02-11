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يبلغ من العمر 17 عامًا

وفاة شاب سعودي تحت أنقاض زلزال تركيا

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
وفاة شاب سعودي تحت أنقاض زلزال تركيا
المواطن - فريق التحرير

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توفي مواطن سعودي يبلغ من العمر 17 عامًا تحت أنقاض الزلزال في مدينة أنطاكيا التركية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الفقيد من صفوي بمحافظة القطيف.

التعازي في الفقيد

وقدم العديد من المواطنين العزاء لذوي الفقيد، داعين الله أن يمن على الشاب بالرحمة والمغفرة وعلو الدرجات، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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المواطنة المفقودة في زلزال تركيا تعيش بمفردها منذ سنة

تفاصيل أولية

وكان المواطن صالح الحمدان، كشف عن وفاة ابن خاله حمزة الشرياوي تحت الأنقاض في أنطاكيا نتيجة للزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام.

وقال قريب المتوفى، في تصريحات نشرتها الزميلة “اليوم”، إن الشرياوي سافر مع والدته إلى تركيا حيث كان يعيش برفقة جدته في إحدى البنايات التي انهارت متأثرة بالزلزال وفقًا لصحيفة اليوم.

وأوضح الحمدان، أن العائلة تلقت خبر الوفاة في التاسعة مساء أمس، إذ وجدت جثة الشاب تحت أنقاض البناية التي كان يسكنها، بينما نُقلت جدته إلى أحد المستشفيات القريبة، وهي بين الحياة والموت.

استكمال الإجراءات

وأضاف الحمدان أن الإجراءات انتهت داخل المملكة، وينتظر استكمال الإجراءات النظامية من السفارة السعودية في تركيا، مشيرًا إلى أن والده موجود في المنطقة الشرقية، بمحافظة القطيف.

انتشال جثمان مواطنة

وفي وقت سابق أعلنت السفارة السعودية في تركيا أنه تم انتشال جثمان مواطنة سعودية من تحت أنقاص إحدى البنايات في مدينة أنطاكيا التركية.

وكانت السفارة تلقت اتصالًا من ذويها يفيد انقطاع التواصل معها منذ وقوع الزلازل واستمرت عمليات البحث حتى الوصول إلى جثمانها وتم التعرف عليها من قبل أحد أفراد أسرتها بحسب بيان السفارة.

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