وفاة شاب سعودي تحت أنقاض زلزال تركيا

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سيركو خبير توقع زلزال تركيا يحذر من هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي تعليم الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الـ9 صباحًا الصحة: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 الجماهير تساند الهلال أمام ريال مدريد إنقاذ شخص قضى أكثر من 130 ساعة تحت الأنقاض في تركيا كلية الأمير سلطان تعلن موعد فتح باب القبول فلامينغو يُحرز هدفين في الأهلي خلال 10 دقائق مهارة أحمد عبدالقادر تمنح الهدف الثاني لـ الأهلي
توفي مواطن سعودي يبلغ من العمر 17 عامًا تحت أنقاض الزلزال في مدينة أنطاكيا التركية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الفقيد من صفوي بمحافظة القطيف.
وقدم العديد من المواطنين العزاء لذوي الفقيد، داعين الله أن يمن على الشاب بالرحمة والمغفرة وعلو الدرجات، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان المواطن صالح الحمدان، كشف عن وفاة ابن خاله حمزة الشرياوي تحت الأنقاض في أنطاكيا نتيجة للزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام.
وقال قريب المتوفى، في تصريحات نشرتها الزميلة “اليوم”، إن الشرياوي سافر مع والدته إلى تركيا حيث كان يعيش برفقة جدته في إحدى البنايات التي انهارت متأثرة بالزلزال وفقًا لصحيفة اليوم.
وأوضح الحمدان، أن العائلة تلقت خبر الوفاة في التاسعة مساء أمس، إذ وجدت جثة الشاب تحت أنقاض البناية التي كان يسكنها، بينما نُقلت جدته إلى أحد المستشفيات القريبة، وهي بين الحياة والموت.
وأضاف الحمدان أن الإجراءات انتهت داخل المملكة، وينتظر استكمال الإجراءات النظامية من السفارة السعودية في تركيا، مشيرًا إلى أن والده موجود في المنطقة الشرقية، بمحافظة القطيف.
وفي وقت سابق أعلنت السفارة السعودية في تركيا أنه تم انتشال جثمان مواطنة سعودية من تحت أنقاص إحدى البنايات في مدينة أنطاكيا التركية.
وكانت السفارة تلقت اتصالًا من ذويها يفيد انقطاع التواصل معها منذ وقوع الزلازل واستمرت عمليات البحث حتى الوصول إلى جثمانها وتم التعرف عليها من قبل أحد أفراد أسرتها بحسب بيان السفارة.