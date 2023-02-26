وفاة طالبة مصرية بسبب تنمر زميلاتها بالمدرسة

توفيت طالبة مصرية تبلغ من العمر 16 عامًا وتدعى رودينا أسامة وتدرس بالصف الأول الثانوي في إحدى المدارس الخاصة بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة جنوب مصر بعد تنمر زميلاتها عليها وتوجيه إساءات لها.

قصة مؤلمة

وكشفت المعلومات، عن أن زميلات الطالبة تعرضن لها ووجهن لها كلمات مسيئة تصفها بالقبيحة، حيث قالت لها إحداهن “إنتي وحشة، متحملة شكلك ده إزاي؟”، ما أغضب الطالبة فتقدمت على إثرها بشكوى ضدهن لإدارة المدرسة لكن دون استجابة.

وأثارت الواقعة، حملة هجوم على أهالي زميلات الفتاة اللائي تسببن في صدمة وألم كبير لأسرتها بعد فقدانها، وتبين أن الطالبة أصيبت بعدها بهبوط حاد بالدورة الدموية، سقطت على إثره في منزلها مغشيًا عليها ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل نقلها إلى المستشفى.

مشادة كلامية

وقال والد الفتاة، إن ابنته تعرضت في الأيام الأخيرة لأزمة نفسية حادة، بسبب مشادة كلامية بينها وبين زميلاتها بالمدرسة ووصفهن لها بأوصاف لا تليق، مؤكدًا أن ابنته ضحية تنمر زميلاتها وسط تجاهل إدارة المدرسة للمسألة.

وأثارت الواقعة غضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل حيث طالب المغردون بتحقيق عاجل ومحاسبة الطالبات وإدارة المدرسة. وقد تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في المسألة.

تحقيقات بالواقعة

ووفق والد المتوفاة فإن مشادة كلامية وقعت بين ابنته وزميلاتها اللاتي كتبن أسماءهن على المقعد الخاص بها في الصف متعمدات مضايقتها.

وأضاف أن إحداهن سخرت من شكل رودينا التي تعرضت أيضاً للتنمر من ذات الطالبة التي قالت لها في إحدى المناسبات: “لست من مستوانا كي تلعبي معنا”.

وقالت مصادر بوزارة التعليم المصرية إن الوزارة تتولى تحقيقًا بشأن الواقعة حال وصول شكوى بشكل رسمي.