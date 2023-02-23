وفاة طيار بريطاني بسكتة قلبيّة بالجو

توفي مساعد طيار على متن طائرة بعد إصابته بسكتة قلبيّة، خلال رحلة بالجو، لكنه لم يتلقَّ مساعدة حقيقية إلا بعد هبوط الطائرة؛ حيث اعتقد الطّيار الذي كان يجلس بجواره، في البداية أنها مجرد مزحة، لكنه سرعان ما اكتشف أنه قد فارق الحياة، فور هبوطهما.

تفاصيل الحادث

وبحسب تقرير فرع التّحقيق في حوادث الطّيران بالمملكة المتحدة (AAIB)، طلب مساعد الطّيار من زميله المدرّب مرافقته على متن طائرة من طراز Piper PA-2، تتسع لأربعة أشخاص لأسباب تتعلّق بالسّلامة في ظل الطّقس العاصف، وفقا للعربية نت.

ووفقًا لتقرير السّلامة المنشور حديثًا عن الحادث، فقد اعتقد الطّيار أن مساعده كان يتظاهر بالنّوم أثناء تحليقهما بالقرب من مطار بلاكبول في لانكشاير بإنجلترا بتاريخ 29 يونيو من عام 2022.

تراجع رأس الطيار للوراء

وبعد الإقلاع بوقت قصير، تراجع رأس المساعد إلى الوراء، ونظرًا لمعرفة الطّيارين ببعضهما جيدًا، اعتقد الطّيار أنّ رفيقه كان يتظاهر بأخذ قيلولة فحسب، لكن عندما استدارت الطّائرة، انزلق المساعد واستقر رأسه على كتف الطّيار، إلا أن الأخير ظلّ معتقدًا أنّ مساعده يمازحه.

وبعد الهبوط بأمان وبقاء المساعد مستلقيًا على كتفه من دون استجابة، فأدرك الطّيار أن الأمر لم يكن مزحة، فقام بتنبيه عمّال خدمات الطّوارئ بالمطار، لكنّهم لم يتمكنوا من إنعاشه.

سكتة قلبيّة

وراجع القسم الطبّي لهيئة الطّيران المدني في المملكة المتحدة الحادث والتّاريخ الطبّي للمساعد، واستنتج أنّه من الأدلة المُقدَّمة، من المحتمل أن يكون الفرد قد عانى سكتة قلبيّة مع إقلاع الطّائرة، خاصة أنه كان من المعروف معاناته ارتفاع ضغط الدّم، لكنّه كان ضمن الحدود التنظيميّة.