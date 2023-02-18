وفاة كريستيان أتسو بعد 13 يومًا من الزلزال

أعلن مراد أوزونمهمت، وكيل أعمال النجم الغاني، كريستيان أتسو، اليوم السبت، عن وفاة اللاعب خلال الزلزال الذي ضرب تركيا.

وفاة كريستيان أتسو

ولفتت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن وكيل أعمال كريستيان أتسو، أعلن انتشال جثة نجم هاتاي سبور التركي بعد مرور 13 يومًا على الزلزال.

وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية، العثور على جواز سفر اللاعب الغاني صاحب الـ31 عامًا، تحت أنقاض منزله، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته اليوم.

مسيرة مميزة

ويملك كريستيان أتسو مسيرة مميزة، حيث إنه لعب في صفوف العديد من الأندية الأوروبية، ومنها تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة من 2013 وحتى 2017، بجانب الثنائي الإنجليزي إيفرتون ونيوكاسل، ملقا الإسباني وبورتو البرتغالي.

وخاض أتسو تجربة عربية وحيدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، وانتقل منه إلى هاتاي سبور في سبتمبر الماضي، وسجل أول أهدافه مع الفريق قبل ساعات قليلة من الزلزال.

كما توج أتسو بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2015، وكان من العناصر الرئيسية في تشكيلة منتخب غانا الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل.