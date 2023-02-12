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بعد تعرضه لوعكة صحية

وفاة لاعب الهلال السابق يوسف السالم

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
وفاة لاعب الهلال السابق يوسف السالم
المواطن - فريق التحرير

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توفي لاعب الهلال السابق والجبيل الحالي، يوسف السالم، اليوم الأحد، بعد معاناته مع مرض مفاجئ تعرض له خلال الفترة الماضية.

وفاة يوسف السالم

وذكر نادي الجبيل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة النادي يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب الجبيل يوسف السالم، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته”.

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وفاة يوسف السالم
السالم

وكان يوسف السالم صاحب الـ37 عامًا، قد تعرض لوعكة صحية قبل بضعة أيام، أثناء ذهابه لخوض التدريبات مع فريق الجبيل، وتم نقله إلى العناية المركزة بعد ذلك.

يوسف السالم
السالم

مسيرة مميزة

وبدأ السالم مسيرته في صفوف القادسية، وانتقل إلى نادي الهلال، ومنه للشباب ثم الاتفاق، وانضم إلى عدد من الأندية، وكان آخرها الجبيل، كما مثل المنتخبات السعودية في الفئات السنية.

ولعب السالم 3 سنوات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بداية من عام 2013، ونجح في تسجيل 10 أهداف، وتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.

يوسف السالم
السالم

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