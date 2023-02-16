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وفاة مراهقة أمريكية بعد ساعات من ألم بسيط بالأذن

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
وفاة مراهقة أمريكية بعد ساعات من ألم بسيط بالأذن
المواطن - فريق التحرير

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فقدت إحدى العائلات الأمريكية ابنتها المراهقة، جوليا تشافيز، التي تبلغ من العمر 13 عامًا، بعد ساعات من بدء معاناتها بألم بسيط في الأذن.

أعراض

وبعد أن بدأ الشعور بالألم في أذنها، شعرت جوليا بالصداع فأخذها والداها للمستشفى للاطمئنان على صحتها، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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تم وصف المضادات الحيوية، لكن المفاجأة كانت أنها توفيت بسبب سرطان الدم غير المشخص، بعد 12 ساعة فقط.

وقال والدها الحزين، دينيس لي تشافيز: إن ابنته الصغيرة كانت تعاني من نزيف في المخ والرئتين والمعدة.

وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “هذا هو المكان الذي اكتشفنا فيه أنها مصابة بسرطان الدم، لقد حدث ذلك بشدة وبسرعة”.

وأضاف أن العائلة كانت تلاحظ من وقت لآخر ظهور كدمات على جوليا، إلا أنهم كانوا يتجاهلون ذلك ولم يخطر لهم مراجعة الطبيب.

اللوكيميا هو سرطان يصيب خلايا الدم البيضاء وهناك أنواع مختلفة من هذا المرض الخبيث.

اللوكيميا الحادة

واللوكيميا الحادة تظهر فجأة، غالبًا في غضون أيام أو أسابيع، وتتطور بسرعة وتحتاج إلى علاج عاجل.

ومن العلامات التي تحتاج إلى معرفتها لتشخيص مرض اللوكيميا: الشحوب والتعب، وضيق في التنفس، الدوار أو الدوخة، القلب ينبض بسرعة، حمى أو ارتفاع في درجة الحرارة، كدمات بدون سبب واضح.

وكذلك نزيف اللثة، نزيف في الأنف، بقع دموية أو طفح جلدي على الجلد تسمى نمشات، وأيضًا التعرق الليلي وفقدان الوزن غير المبرر والأوجاع والاضطرابات البصرية.

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