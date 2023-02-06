Icon

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم Icon كورتوا يغيب عن كأس العالم للأندية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555 نقطة Icon زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب مدينة أمريكية   Icon مطار الملك خالد يحذر من ازدحام الطرق: احضروا قبل موعد الرحلة بوقت كاف Icon وفاة نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار تحت أنقاض الزلزال Icon لحظة إنقاذ شقيقين من تحت أنقاض الزلزال وسط فرحة عارمة من ذويهما Icon الهلال يحلم بتكرار إنجاز الرجاء والعين Icon الصحة: 65 إصابة كورونا جديدة و تعافي 45 Icon بطل الشتاء يحفز النصر للتتويج الثالث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

وفاة نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار تحت أنقاض الزلزال

2023-02-06 الساعة 3:55
وفاة نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار تحت أنقاض الزلزال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توفي نجم المنتخب السوري السابق، نادر جوخدار برفقة نجله تاج، اليوم الاثنين، في الزلزال الذي ضرب سوريا؛ وتسبب في وقوع ضحايا ومصابين.

وفاة نادر جوخدار ونجله في الزلزال

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن وفاة نادر جوخدار ونجله، وقدم التعازي لأسرته.

قد يهمّك أيضاً
Img

صحيفة باكستانية: نحتاج لقائد طموح مثل محمد بن سلمان 

Img

لحظة انفجار مجفف شعر في محل حلاقة

وجاء البيان كالتالي: “الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سوريا الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين”.

نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار 1
جانب من مباراة سابقة لـ جوخدار

الوثبة والفيصلي ينعيان جوخدار

ولعب جوخدار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوثبة السوري، وتألق في الملاعب الأردنية من بوابة الفيصلي والوحدات، بجانب الأنصار اللبناني، ودرب فريق السلام زغرتا اللبناني العام الماضي.

نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار 1
جوخدار

وذكر الوثبة في بيانه: “إدارة النادي ممثلة في الدكتور يوسف سلامة تنعى إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج اللذين وافتهما المنية فجر اليوم، إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا”.

وتابع نادي الوثبة بيانه: “نتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان”.

وذكر حساب الفيصلي الأردني الرسمي على “تويتر”: “يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة معالي المهندس نضال الحديد وأعضاء الهيئة العامة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير بالتعزية والمواساة من ذوي لاعبنا السوري السابق جوخدار الذي وافته المنية هو ونجله”.

نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار 1
جوخدار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة