وفاة نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار تحت أنقاض الزلزال

توفي نجم المنتخب السوري السابق، نادر جوخدار برفقة نجله تاج، اليوم الاثنين، في الزلزال الذي ضرب سوريا؛ وتسبب في وقوع ضحايا ومصابين.

وفاة نادر جوخدار ونجله في الزلزال

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن وفاة نادر جوخدار ونجله، وقدم التعازي لأسرته.

وجاء البيان كالتالي: “الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سوريا الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين”.

الوثبة والفيصلي ينعيان جوخدار

ولعب جوخدار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوثبة السوري، وتألق في الملاعب الأردنية من بوابة الفيصلي والوحدات، بجانب الأنصار اللبناني، ودرب فريق السلام زغرتا اللبناني العام الماضي.

وذكر الوثبة في بيانه: “إدارة النادي ممثلة في الدكتور يوسف سلامة تنعى إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج اللذين وافتهما المنية فجر اليوم، إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا”.

وتابع نادي الوثبة بيانه: “نتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان”.

وذكر حساب الفيصلي الأردني الرسمي على “تويتر”: “يتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة معالي المهندس نضال الحديد وأعضاء الهيئة العامة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير بالتعزية والمواساة من ذوي لاعبنا السوري السابق جوخدار الذي وافته المنية هو ونجله”.