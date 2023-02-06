وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا المدمر

أعلن فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلاً، وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال.

انهيار 1700 مبنى

أكد نائب الرئيس التركي، في تصريحات بثتها سكاي نيوز في نبأ عاجل، انهيار أكثر من 1700 مبنى جراء الزلزال، فيما أعلن تعليق حركة الطيران المدني في مطار غازي عنتاب.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مراكز رصد الزلازل أنه لم يتم رصد زلزال بهذا الدمار منذ عام 1999. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن 32 هزة ارتدادية وقعت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.

ضحايا الزلزال

وفي حصيلة أخرى لضحايا زلزال تركيا، قال والي مدينة عثمانية التركية إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم عقب انهيار أبنية بسبب الزلزال.

من جانبه، قال حاكم شانلي أورفا التركية إن الزلزال تسبب في مقتل 12 شخصًا وتدمير 18 مبنى جراء الزلزال. بدوره، قال حاكم ملاطية التركية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 100 آخرون، كما دمر الزلزال 130 مبنى.

ديار بكر

وفي محافظة ديار بكر التركية، أعلن عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 79 آخرين وتدمير 6 مبان جراء الزلزال. وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي، وبلغ عمق الزلزال 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

قوة الزلزال

وأشارت المعلومات التي قدمتها إدارة الكوارث والطوارئ، إلى أنه حدثت العديد من الهزات الارتدادية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة.

وأوضحت الإدارة أن الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها 6.4 درجة حدثت في غازي عنتاب نورداغ عند 4.26 و 6.5 في غازي عنتاب الإصلاح عند 4.36 و 6.6 في غازي عنتاب نورداغ في الساعة 4.28 صباحًا.

مكاتب أزمات

وسجل مرصد كانديلي مركز الزلزال في غازي عنتاب وأبلغ عن قوته 7.5، الزلزال شعر به سكان غازي عنتاب، ملاطية، باتمان، بينجول، إيلازيغ، كيليس، ديار بكر، ماردين، سيرت، شيرناك، فان، موش، بيتليس، هكاري، أضنة، عثمانية وهاتاي وكذلك كهرمان مرعش.

ومع شعور السكان بالزلزال، غادر بعض المواطنين المباني وانتظروا في الخارج، كما تشكلت طوابير طويلة من المركبات في وسط المدن. وبسبب الزلزال، دمرت بعض المباني في كهرمان مرعش وكلس وديار بكر وأضنة وعثمانية وغازي عنتاب وملاطية وهاتاي.

وتم إنشاء مكاتب الأزمات بتنسيق من المحافظات في أقاليم المنطقة التي شعرت بالهزات الأرضية من وقت لآخر. وبدأت جهود البحث والإنقاذ في المناطق التي تقع فيها المباني المنهارة حيث تواصل أطقم العمل في الميدان.