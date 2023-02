وفاة 284 وإصابة 2323 في زلزال تركيا المدمر

أعلن فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلاً، وإصابة 2323 آخرين جراء الزلزال.

