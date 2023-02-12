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تم بحث أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين

وفد أمريكي في الرياض لبحث التعاون في الأمن البحري والممرات المائية

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
وفد أمريكي في الرياض لبحث التعاون في الأمن البحري والممرات المائية
المواطن - واس

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استقبل معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، في الرياض – اليوم- قائدَ القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق براد كوبر.

تعزيز التعاون

وجرى – خلال اللقاء- تأكيد أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري، وأمن الممرات المائية؛ لضمان حرية وسلامة حركة الملاحة في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.

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فيما التقى معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، في الرياض – اليوم- قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك.

تبادل الخبرات

وجرى – خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية وسُبل تعزيز وتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جهته، استقبل وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، نائبةَ مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة دانا سترول.

وبحث الجانبان أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

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