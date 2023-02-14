وفد الشورى يستعرض المشاريع الحالية والمستقبلية في نجران

عقد وفد أعضاء لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، اليوم، اجتماعًا مشتركًا مع مدراء الجهات الحكومية في منطقة نجران، بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بقاعة الاجتماعات بإمارة المنطقة.

لقاء وفد الشورى

وقدم مسؤولو الأجهزة الحكومية “أمانة منطقة نجران، والإدارة العامة للتعليم، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية، والإدارة العامة لشؤون الصحية، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشركة المياه الوطنية، وفرع هيئة التراث الوطني، وفرع هيئة عقارات الدولة بالمنطقة، خلال الاجتماع نبذةً عن الأعمال والخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما تم استعراض المشاريع التي يجرى تنفيذها، والمشاريع المستقبلية وخطط تنفيذها.

دعم العملية التنموية

وأكد الدكتور محمد الجرباء خلال الاجتماع أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من التعاون المستمر والبناء بين مجلس الشورى ومختلف الجهات الحكومية لتحقيق التواصل والتنسيق والوقوف على كل ما من شأنه دعم العملية التنموية المستمرة والاستفادة من مخرجات هذه الزيارة والاجتماعات خلال مناقشة المجلس لتقارير الأجهزة الحكومية.