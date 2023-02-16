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ضمن زيارة لموقع قوة منطقة نجران

وفد مجلس الشورى للمرابطين بالحد الجنوبي: جهودكم أسمى وأعظم شرف

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
وفد مجلس الشورى للمرابطين بالحد الجنوبي: جهودكم أسمى وأعظم شرف
المواطن - فريق التحرير

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زار وفد أعضاء لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء موقع قوة منطقة نجران، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وفد أعضاء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى إلى منطقة نجران حيث كان في استقبالهم مساعد قائد القوة اللواء محمد بن سعد البقمي وعددٌ من قادة وضباط وأفراد القوة.

زيارة أعضاء مجلس الشورى للحد الجنوبي

رسالة صوتية

وخلال الزيارة نقل الدكتور الجرباء شكر ودعوات رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومسؤوليه وأعضاء المجلس ومنسوبيه كافة إلى جميع جنود الحد البواسل وتأكيدهم على أن كل فردٍ من أفراد هذا الوطن الشامخ يفخر ويعتز بما يقدمونه في أشرف وأسمى مهمة للدفاع عن الدين والوطن والحق والعدل، سائلًا المولى عز وجل لهم النصر والتمكين والشفاء للمصابين، والرحمة لشهداء الوطن الأبرار، وذلك في رسالة صوتية وجهها إلى أبطال الحد الجنوبي في المواقع المتقدمة من مقر مركز العمليات عبر الجهاز اللاسلكي.

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ورحب مساعد قائد القوة بوفد مجلس الشورى بين إخوانهم جنود الوطن المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل والمدافعين عن الأرض الطاهرة ومقدساتها في ميدان العزة والشرف والبطولة.

وخلال الزيارة أكد أعضاء مجلس الِشورى أن الأعمال والجهود التي يقوم بها جنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي بالقطاعات العسكرية كافة هي أسمى وأعظم شرف خدمةً للدين والملك والوطن، مثمنين التضحيات التي يقدمونها خدمة لهذا الوطن المعطاء.

زيارة أعضاء مجلس الشورى للحد الجنوبي

 

زيارة أعضاء مجلس الشورى للحد الجنوبي
زيارة أعضاء مجلس الشورى للحد الجنوبي

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