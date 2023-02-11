“وقاء‬” تعلق على انتشار الجراد النطاط في العاصمة المقدسة

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أوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”, أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب (blue-winged grasshopper) تنتمي للأسرة الجرادية (Acrididae)، واسمها العلمي (Oedipoda caerulescanes).
وأكد “وقاء” أن هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبياً من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك, مشيراً إلى أنه ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.
وبين المركز، أن هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة، وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان.